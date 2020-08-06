РЖД возобновляют курсирование поездов между РФ и Абхазией

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

РЖД возобновляют курсирование пассажирских поездов между РФ и Абхазией. Первый поезд отправится 7 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

В РУП "Абхазская железная дорога" уточнили, что поезд № 306/305 будет курсировать ежедневно. Из Москвы он будет отправляться с 7 августа по 15 сентября, из Сухума – с 9 августа по 17 сентября.

Поезд № 479/480 Санкт-Петербург – Сухум будет совершать рейсы из Петербурга в Сухум с 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Из Сухума поезд будет отправляться с 9 по 29 августа по нечетным числам, а также 4 и 11 сентября.

Ранее сообщалось, что дополнительные скоростные поезда "Сапсан" начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по пятницам. Они будут перевозить пассажиров до конца августа.