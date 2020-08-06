РЖД возобновляют курсирование поездов между РФ и Абхазией

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
РЖД возобновляют курсирование пассажирских поездов между РФ и Абхазией. Первый поезд отправится 7 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.
В РУП "Абхазская железная дорога" уточнили, что поезд № 306/305 будет курсировать ежедневно. Из Москвы он будет отправляться с 7 августа по 15 сентября, из Сухума – с 9 августа по 17 сентября.
Поезд № 479/480 Санкт-Петербург – Сухум будет совершать рейсы из Петербурга в Сухум с 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Из Сухума поезд будет отправляться с 9 по 29 августа по нечетным числам, а также 4 и 11 сентября.
Ранее сообщалось, что дополнительные скоростные поезда "Сапсан" начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по пятницам. Они будут перевозить пассажиров до конца августа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: