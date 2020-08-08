Врач рассказал, что может облегчить состояние больного COVID-19

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Облегчить состояние больного коронавирусом могут только антитела, рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего", – приводит "Газета.ру" слова специалиста.

Гинзбург уточняет, что речь идет об антителах в концентрированном виде — плазмы или препарата — моноклональных антител, полученных к определенным поверхностным структурам COVID-19.

Специалист отмечает, что антитела работают терапевтически, реально помогая больному, в то время как вакцина – профилактически.

Ранее стало известно, что в момент вакцинации от коронавируса человек должен чувствовать себя хорошо и быть без повышенной температуры. Кроме этого, отказаться от вакцинации стоит людям с аллергией.