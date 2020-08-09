Москва занимает 17-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,43 на 100 тысяч человек – это 17 место среди субъектов РФ. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Москва входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19 – этот показатель в столице составляет 0,3%.
По сравнению с прошлым месяцем количество новых случаев коронавируса в Москве практически на треть меньше. Недельное число новых заболевших уже 6 недель ниже, чем в конце июня. Темп прироста заболевших остается на низком уровне.
Так за последние сутки в столице установили 689 новых случае COVID-19. Из них 51% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. 25% – заболевшие в возрасте от 46 до 65 лет.
Заразившиеся в возрасте от 66 до 79 лет составляют 10,9% от общего числа заболевших. Около 5,6% составляют люди старше 80 лет. При этом количество зараженных детей составляет 7,5%.
В Оперштабе отмечают, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, находятся под медицинским наблюдением.
За последние сутки в России обнаружено 5 189 случаев коронавируса в 84 регионах. Из числа зарегистрированных случаев выявлено активно 1 382 (26,6%) без клинических проявлений.
Таким образом, в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 887 536 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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