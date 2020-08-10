Еще 898 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 898 пациентов выздоровели в столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, всего инфекцию в Москве смогли побороть 190 555 человек. Ракова добавила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

По данным на 9 августа, в России за сутки зафиксировали 5 189 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ обнаружили 887 536 заболевших COVID-19.