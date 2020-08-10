Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице подтверждено 694 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что количество новых пациентов с COVID-19 уже шестой понедельник держится на низком уровне. С начала июля среднесуточный темп прироста новых случаев не превышает отметку 0,3.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что этот показатель не превышает единицы уже больше месяца. По словам специалистов, такие значения говорят о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве.

Среди выявленных новых случаев около 52,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 24,4%.

Около 9,2% от новых подтвержденных случаев – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,1% из них старше 80 лет. Еще 8,8% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За сутки в России подтвердили 5 118 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. В 1 356 из них клинических проявлений не было. Всего в стране зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В стране проведено свыше 30,8 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. При этом только за сутки специалисты проверил 246 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.

