Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столице подтверждено 694 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что количество новых пациентов с COVID-19 уже шестой понедельник держится на низком уровне. С начала июля среднесуточный темп прироста новых случаев не превышает отметку 0,3.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что этот показатель не превышает единицы уже больше месяца. По словам специалистов, такие значения говорят о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве.
Среди выявленных новых случаев около 52,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 24,4%.
Около 9,2% от новых подтвержденных случаев – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,1% из них старше 80 лет. Еще 8,8% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.
За сутки в России подтвердили 5 118 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. В 1 356 из них клинических проявлений не было. Всего в стране зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В стране проведено свыше 30,8 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. При этом только за сутки специалисты проверил 246 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.
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