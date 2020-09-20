Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

20:24
Фото: AP/Michel Euler
Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. При этом он отметил, что данный исход будет лучшим сценарием.
Гейтс сказал, что за 2021 год в мире необходимо будет снизить показатели заболеваемости путем применения глобального подхода.
"Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно", – сказал Гейтс.
Коронавирусная инфекция COVID-19 была объявлена ВОЗ пандемией 11 марта 2020 года.
Ранее основатель Microsoft заявлял, что в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры будет такой же, как и от инфекции, – 14 человек на 100 000 населения.
Миллиардер отметил, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах, добавив, что у человечества нет времени. По мнению Гейтса, нужны десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии.
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