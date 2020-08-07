Советник Путина оценил прогноз Гейтса о "катастрофе хуже коронавируса"

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Предупреждение Билла Гейтса о возможном экологическом кризисе не является принципиально новым. Такое заявление сделал советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев в ответ на слова основателя Microsoft. Он также добавил, что уже сегодня необходимо позаботиться об экологии для снижения негативного влияния на климат.

Накануне Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата. Его последствия превзойдут вред от пандемии коронавируса.

"В том, что говорит Билл Гейтс, нет ничего принципиально нового и неожиданного. Оценки от последствий и ущерба климатических изменений, влияния на экономику и смертность делались и на уровне отдельных стран, и международных организаций, например МГЭИК, и российскими учеными. Оценки эти порой различаются в цифрах, но вывод всегда однозначен – человечество уже сегодня должно приложить максимум усилий для минимизации влияния своей негативной деятельности на климатическую систему", – приводит РИА Новости слова Эдельгериева.

Советник президента отметил, что ущерб от климатических изменений гораздо выше потерь в коронавирусный кризис.

"Говоря о затратах на предотвращение климатических изменений, Билл Гейтс исходит из цифры 100 долларов за тонну СО2. Вероятно, для США и других развитых стран эта цифра верна, но для России с ее значительным потенциалом повышения энергоэффективности, очевидно, затраты на тонну сокращенных выбросов будут существенно ниже, что было доказано еще при реализации Киотских проектов сокращения выбросов", – добавил Эдельгериев.

По его словам, благодаря инновационным проектам возможно сохранить экологию и уменьшить операционные затраты предприятий.

Он также добавил, что нежелание вкладывать ресурсы в экологически чистое развитие приведет к тому, что российская продукция будет облагаться дополнительными климатическими сборами на границе с зарубежными странами.

Ранее в РАН отреагировали на предсказания Гейтса, который считает, что в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры будет такой же, как и от инфекции, – 14 человек на 100 000 населения. Отмечается, что такие прогнозы не так страшны для России, как кажется.