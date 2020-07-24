Гейтс прокомментировал теории о его "причастности" к пандемии COVID-19

10:59
Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прокомментировал свою "причастность" к пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN.
Миллиардер в очередной раз опроверг слухи, что он причастен к COVID-19, и отверг все конспирологические теории.
За последние несколько месяцев в интернете распространилось множество слухов о том, что Билл и его супруга Мелинда Гейтс намерены чипировать людей посредством вакцинации для глобальной слежки за ними. Гейтса также обвиняют в намерении уничтожить 15 процентов жителей Земли.
"Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение", – сказал Гейтс.
Предприниматель добавил, что его фонд на борьбу с пандемией предоставил 250 миллионов долларов.
"Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин", – добавил он.
Ранее Гейтс назвал глупыми обвинения в чипировании людей. По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к микрочипам.
"Очень трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", – сказал он.
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