Найти виноватого. Психолог объяснила, почему люди верят в чипирование

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко объяснила Москве 24, почему люди верят в теорию заговора, согласно которой он хочет вживить людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса. По мнению психолога, есть всего две причины. Первоочередная – это страх.
Овчаренко заявила, что пандемия коронавируса очень сильно повлияла на психологическое состояние людей, они находятся в постоянном страхе. Она пояснила, что человек не может постоянно испытывать настолько сильную эмоцию, а психика состоит из двух процессов: возбуждение и торможение. По ее мнению, теория чипирования и есть то самое торможение.
"На эмоциональном уровне это означает, что мы должны дать себе какое-то пояснение и найти какую-то теорию, которая в нас откликается, объясняющая, что происходит. Так как понимания нет, четкой позиции нет, даже ученые не знают, как относиться к этому коронавирусу, его природе", – рассказывает специалист.
Еще одной немаловажной причиной психолог считает необходимость снятия с себя ответственности за происходящее, людям нужно найти виноватого.
"Есть тот самый виноватый. Это значит, мы с себя снимаем ответственность и перекладываем на другого. С себя мы ее снимаем, потому что не знаем, что с ней делать. Ответственность предполагает решение задач, а я не могу это сделать по разным причинам. И по объективным и по субъективным", – заявила кандидат психологических наук.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал теорию заговора, согласно которой он хочет вживить людям микрочипы под видом вакцинации от коронавируса.
По словам миллиардера, он никогда не имел отношения к микрочипам. "Очень трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", – сказал он.
При этом он указал, что антинаучные высказывания и слухи приводят к разжиганию вражды между людьми. Гейтс добавил, что вакцина от коронавируса поможет сформировать групповой иммунитет, поэтому необходимо вакцинировать около 80 процентов населения.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,4 миллиона случаев заражения, более 382 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 449 834 случая COVID-19, вылечились 212 680 человек, скончались 5 528.
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