В Минкомсвязи назвали бредом связь 5G с возникновением коронавируса

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Сети связи пятого поколения не являются причиной появления и распространения коронавируса, заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов на онлайн-конференции "Ведомостей".

"Вал обращений приходит по поводу возможного вреда 5G, что коронавирус – порождение 5G. Такой, извините за выражение, бред несется в официальных обращениях, что удивляешься, ведь у нас было всеобщее среднее образование, даже до анекдотов доходит", – цитирует его ТАСС.

По словам Иванова, радиофобия – серьезная проблема. Это может препятствовать развитию и строительству сетей связи.

"Мы вместе с региональными властями будем принимать всяческое участие для разъяснения всей абсурдности этих убеждений", – подчеркнул замглавы министерства.

Он добавил, что в России 5G развивается очень локально – лишь на нескольких опытных зонах в городах-миллионниках и на промышленных объектах.

Пользователи онлайн-магазинов публикуют объявления о продаже средств, якобы защищающих от излучения сетей 5G. Это USB-флешка, образующая "квантовые голографические поля" вокруг пользователя и его ноутбука. По словам продавцов, устройство "защитит" от волн 5G.

Люди могут найти "наклейки, блокирующие лучи 5G", защитные чехлы для смартфонов, серьги, а также амулеты. Еще среди объявлений оказались нижнее белье, бейсболки, в которых, как утверждается, вшита "защищающая от радиации подкладка".