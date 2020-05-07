Почему люди боятся чипирования и передается ли коронавирус через 5G

Почему люди боятся чипирования, поджигают сотовые вышки 5G и когда все это закончится – в колонке обозревателя Николая Гринько.



Фото: AP/Damian Dovarganes

Интернет – крайне благоприятная среда для слухов и теорий заговоров. Например, несколько лет назад Сеть заполонили статьи и видеоролики о том, что Земля плоская. Сторонники этой теории уверены, что наша планета имеет форму блина, а все утверждения современных ученых, астронавтов и космических агентств – ложь, распространяемая "тайным мировым правительством" с плохо объяснимыми целями. Казалось бы, любой человек, изучавший в школе физику и астрономию, должен понимать, что Земля – шар, однако взгляды "плоскоземельщиков" разделяет на удивление большое количество людей.

Еще одна странная теория, получившая широкое распространение в последнее время, состоит в том, что сотовая связь в диапазоне 5G якобы распространяет коронавирус. Здесь тоже наблюдается необъяснимое отсутствие логики; с тем же успехом можно было бы утверждать, что использование утюга вызывает кариес. Однако это не мешает теории завоевывать все новые и новые умы, распространяясь со скоростью цунами и обрастая удивительными подробностями. Например, что за всем этим стоит Билл Гейтс, который с помощью связи 5G планирует вживить электронные чипы всему населению Земли.

Основных версий у приверженцев теории две: согласно первой, сотовые вышки 5G снижают иммунитет, согласно второй – их радиоволны каким-то невероятным образом передают человеку коронавирус. Обе теории не выдерживают никакой критики.



Ученые всего мира в недоумении разводят руками, удивляясь, что кто-то в здравом уме может в это поверить.



Раз за разом они приводят в качестве аргументов научные аксиомы, в корректности которых до сих пор не было сомнений.

Радиоволны, конечно, могут наносить вред – например, если это рентгеновские лучи или даже солнечный свет. Но волны диапазона 5G, как и других мобильных диапазонов, находятся на противоположном от них, низкочастотном конце электромагнитного спектра. Они гораздо менее мощные, и их энергии даже теоретически не хватит, чтобы хоть как-то воздействовать на живую клетку. Многочисленные опыты и проверки не смогли обнаружить вредного воздействия излучения сотовых вышек и телефонов на человеческий организм. А уж перенос и внедрение вирусов с помощью радиоволн и вовсе является чем-то из области малонаучной фантастики.



Фото: AP/Damian Dovarganes

Но все эти аргументы не имеют абсолютно никакого воздействия, особенно когда на сторону противников 5G неожиданно встают знаменитости. На западе в этом были замечены актер Вуди Харрельсон и певица M.I.A., а в России, например, телеведущие Виктория Боня и Никита Михалков. В этом нет ничего странного: селебрити – точно такие же люди, как и все остальные, они тоже могут заблуждаться и принимать неверные решения. Но проблема в том, что их мнение имеет ценность для множества поклонников, что позволяет теориям заговора и дальше завоевывать умы.

Во всем этом, пожалуй, не было бы большой беды, если бы движение против 5G оставалось лишь разговорами и постами в соцсетях. Однако волна таких обсуждений и публикаций подтолкнула некоторых людей к реальным действиям: приверженцы теории стали поджигать вышки сотовой связи.



В одной только Британии сожжено больше 30 вышек; в списке фигурируют Бельгия, Франция и даже Россия.



Эти действия противоправны как с точки зрения уничтожения чужой собственности, так и по многим другим соображениям. Например, одна из британских вышек была установлена рядом с госпиталем, и ее уничтожение надолго оставило врачей и пациентов без экстренной связи.

Несмотря на усилия СМИ и технокорпораций, количество сторонников движения против 5G растет, и что с этим делать, пока абсолютно непонятно. Теории заговора – удивительно живучая вещь. Например, теория о пришельцах-рептилоидах, поработивших человечество и создавших тайное мировое правительство, существует уже почти полвека и не собирается на покой: о рептилоидах пишут книги и псевдонаучные исследования, а различные телеканалы снимают мистические документальные фильмы.

Можем предположить, что измышления о связи коронавирусной пандемии и сотовой связи 5-го поколения сойдут на нет только тогда, когда исчезнут и пандемия, и 5G. Стандарт связи 6G уже разрабатывается и будет введен лет через пять, а коронавирусу, как полагают специалисты, осталось несколько месяцев.