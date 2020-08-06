Билл Гейтс предупредил о "катастрофе страшнее коронавируса"

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Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата. Его последствия превзойдут вред от пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", – отметил миллиардер. Он предложил существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Основатель Microsoft заявил, что в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры будет такой же, как и от инфекции – 14 человек на 100 000 населения. Но к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше.

Миллиардер отметил, что борьба с экологическими проблемами должна вестись и в развивающихся странах, добавив, что у человечества нет времени. По мнению Гейтса, нужны десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии.

Ранее Билл Гейтс в очередной раз опроверг слухи, что он причастен к COVID-19, и отверг все конспирологические теории. В интернете периодически возникают слухи о том, что миллиардер намерен чипировать людей посредством вакцинации для глобальной слежки за ними.