В РАН отреагировали на заявление Билла Гейтса о "катастрофе страшнее коронавируса"

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Заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов прокомментировал заявление Билла Гейтса о "катастрофе страшнее коронавируса".
По мнению основателя Microsoft, в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры будет такой же, как и от инфекции, – 14 человек на 100 000 населения. Однако климатолог не разделяет его пессимистичный настрой, особенно в отношении России.
"Вопрос неоднозначный. Такая перспектива, такой сценарий развития событий действительно возможен, но он не единственный. Для России изменение климата в плане увеличения смертности не столь опасно, так как мы северная страна и климатические аномалии влияют на нас скорее опосредственно", – считает Семенов.
Семенов отметил, что быстрее всего это проявится в странах Азии. По его мнению, их плотность населения не даст возможности быстро адаптироваться к изменениям климата. Они будут более подвержены, подвержены осадкам, наводнениям, волнам жары, которые могут приводить к голоду, к сбоям в сельском хозяйстве из-за изменения климатических условий.
Семенов подчеркнул, что вероятность развития событий, озвученная Биллом Гейтсом, равняется 30%, но это не значит, что все будет развиваться именно по такому сценарию. Однако климатолог не исключил, что температура в ближайшие 40 лет поднимется более чем на три градуса.
"Линейно проецировать риск и сказать, что с вероятностью 30% увеличится смертность до таких показателей, нельзя. Это зависит не только от физических моделей развития событий. Это зависит от экономических факторов, от социальных и многих других. В целом такой сценарий возможен, но неоднозначен", – заявил Семенов.
Ранее Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата. Его последствия превзойдут вред от пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", – отметил миллиардер. Он предложил существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.
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