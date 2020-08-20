Гейтс предупредил о забытой из-за COVID-19 опасной болезни

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Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что во время коронавируса человечеству становится сложнее бороться с распространением малярии. Об этом он рассказал в своем блоге.

"Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения", – заявил Гейтс.

Он подчеркнул, что из-за пандемии во многих городах Африки были выявлены проблемы с поставками противомалярийных сеток, необходимых лекарств и экспресс-тестов.

Ранее Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата. Его последствия превзойдут вред от пандемии коронавируса.

Основатель Microsoft заявил, что в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры будет такой же, как и от инфекции, – 14 человек на 100 000 населения. Но к 2100 году этот показатель будет в пять раз больше, уточнил Гейтс.

