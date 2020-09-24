В Москве сентябрьский пик заболеваемости COVID-19 в 5 раз ниже мадридского – врач

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин считает, что в Москве ситуация с коронавирусом остается контролируемой. По его словам, в российской столице сентябрьский пик заболеваемости COVID-19 в пять раз ниже, чем в Мадриде, сообщает Агентство "Москва".
"Мы следим за заболеваемостью не только в нашей стране, но и в других государствах. Уже заметно, что в крупных городах количество новых случаев осенью больше, чем весной. И это общемировая тенденция. К примеру, недавно в Мадриде было зарегистрировано рекордное количество – 5 386 случаев, а весной максимум там составлял 3 477. Новый сентябрьский "рекорд" по заболеваемости в Мадриде в пять раз выше, чем число новых случаев в Москве", – отметил врач.
Он также добавил, что в российской столице фиксируется около тысячи случаев, но ведущие городские стационары готовы к любому развитию событий. Погонин также заверил, что нет необходимости беспокоиться из-за увеличения количества заболевших.
"Рост вполне понятен. У нас значительно увеличилось число тестов. К тому же большая часть заболевших переносит вирус в легкой форме и проходят лечение на дому", – сказал он.
В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1 304 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 241 656.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что порядка четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в столичных стационарах, при этом ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной.
В России за это время зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни.
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом
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