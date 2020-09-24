В Москве от коронавируса вылечились более 241 тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1 304 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 304 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 241 656", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной.

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ. Он напомнил, что специалисты провели доклинические и клинические испытания вакцины на животных и добровольцах.

