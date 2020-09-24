В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,3%

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столице подтвердили 1050 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составил 0,3%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Среди выявленных новых заболевших коронавирусной инфекцией около 41,3% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 24,1%.

Около 14,7% всех заболевших – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 5,8% из них старше 80 лет. Еще 14,1% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России зафиксировали 6 595 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 1 580 не имели клинических проявлений болезни. Наименьший темп прироста наблюдается в Чукотском АО, Чечне, Московской области, Чувашии, Смоленской области, Тульской области и Татарстане. Всего в России зарегистрировано 1 128 836 случаев COVID-19.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что эксперты высоко оценили работающий в Москве Центр телемедицины. Консультации по лечению коронавируса через Центр телемедицины начали распространять с 17 марта. Сначала система работала в тестовом режиме, после чего ее запустили полноценно.

Клюге поблагодарил главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна за работу в борьбе против коронавируса и за то, что городские власти обеспечили безопасность жителей. Начальник московского ведомства, в свою очередь, отметил соблюдение в РФ клинических рекомендаций и протоколов, которые издает ВОЗ.

