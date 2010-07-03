Эксперты оценили новые препараты "Арепливир" и "Коронавир" от COVID-19

В российских аптеках появился второй препарат для амбулаторного лечения коронавируса "Арепливир". Другое лекарство "Коронавир" также было допущено к продаже. Рассказываем, как эксперты оценивают эффективность этих средств и сколько они стоят.



Одобрены в России

"Арепливир" и "Коронавир" – идентичные лекарства, просто выпускаются двумя разными компаниями. По словам доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна, они являются точными копиями "Фавипиравира". Это лекарство было синтезировано в Японии и разрешено для лечения гриппа, а также при лихорадке Эбола и коронавирусной инфекции.

В конце мая 2020 года Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на препарат "Фавипиравир". По предварительной оценке, его эффективность составила 90%.



Как работает и кому противопоказан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Препарат от коронавируса воздействует на РНК-полимеразу (это фермент, благодаря которому воспроизводится РНК), пояснил Альтштейн. Лекарство взаимодействует с белковым ферментом и мешает в образовании цепочки РНК, которая формирует вирус. Таким образом, патоген дальше не размножается.

Вирусолог подчеркнул, что в России есть другие лекарства, которые применяются при COVID-19 в клинических условиях. Это препараты, которые влияют на свертываемость крови, стероидные гормоны, подавляющие цитокиновый шторм – иммунную реакцию организма, которая приводит к разрушению тканей легкого (это одно из опасных осложнений COVID-19). Но используются в основном при тяжелых формах течения болезни у пациента, находящегося в больнице.

Новые препараты "Арепливир" и "Коронавир" будут применять при легких и возможно средних формах заболевания. Когда болезнь протекает без осложнений. При этом есть группы людей, которым эти лекарства противопоказаны, в том числе беременным.

Среди прочих противопоказаний в инструкции указаны повышенная чувствительность к фавипиравиру и другим компонентам, почечная недостаточность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.



Сколько стоит?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заявленная цена "Арепливира" – от 12 320 рублей в розницу. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 миллиграммов. Ожидается, что на первом этапе препарат поступит в 10 тысяч аптек, но в дальнейшем количество точек увеличится. Многие россияне удивлены такой высокой стоимостью лекарства от коронавируса. Что касается "Коронавира", то была заявлена цена в 11 550 рублей за 50 таблеток в упаковке.

Гендиректор фармакологической компании Андрей Младенцев сообщил, что в настоящее время для уменьшения стоимости лекарства пока нет необходимых факторов.





Андрей Младенцев гендиректор компании-производителя Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась.

При этом уже в первый день продаж цена в некоторых аптеках доходила до 18 тысяч рублей за упаковку "Арепливира". Эксперт фармакологического рынка Николай Беспалов считает, что стоимость препарата обусловлена высоким спросом во всем мире.

"Он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении", – подчеркнул Беспалов.





Николай Беспалов эксперт фармакологического рынка Это не аскорбинка. По большому счету его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать.

Стоит сказать, что приобрести "Арепливир" и "Коронавир" в аптеках можно только по рецепту врача. Вместе с тем вирусолог Альтштейн отметил, что препараты предполагаются как лечебные, но, вероятно, их будут рекомендовать и для профилактики.

