Препарат от коронавируса появился в российских аптеках

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В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса, который разрешили применять в амбулаторных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-производителя Андрея Младенцева.

Он уточнил, что первый официальный день продаж – 21 сентября, однако в некоторых аптеках препарат можно было приобрести еще в субботу, 19 сентября. По словам Младенцева, лекарство заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.

Ожидается, что на первом этапе продаж препарат поступит примерно в 10 тысяч аптек, но в дальнейшем их число расширится.

"У нас 60 тысяч аптек, и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тысяч аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия", – сообщил гендиректор компании-производителя.

Упаковка лекарства от коронавируса в розницу будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 миллиграммов.

Ранее эксперт фармакологического рынка Николай Беспалов рассказал, что стоимость препарата от коронавируса обоснована высоким спросом во всем мире.

Он усомнился, что лекарство будет стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении. Также эксперт выразил свою обеспокоенность тем, что препарат будет свободно продаваться в аптеках. По его мнению, пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать.

Гендиректор фармакологической компании Андрей Младенцев уведомил, что в настоящее время для уменьшения стоимости лекарства пока нет необходимых факторов.