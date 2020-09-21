Препарат от коронавируса появился в российских аптеках

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса, который разрешили применять в амбулаторных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-производителя Андрея Младенцева.
Он уточнил, что первый официальный день продаж – 21 сентября, однако в некоторых аптеках препарат можно было приобрести еще в субботу, 19 сентября. По словам Младенцева, лекарство заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы.
Ожидается, что на первом этапе продаж препарат поступит примерно в 10 тысяч аптек, но в дальнейшем их число расширится.
"У нас 60 тысяч аптек, и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тысяч аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия", – сообщил гендиректор компании-производителя.
Упаковка лекарства от коронавируса в розницу будет стоить от 12 320 рублей. В одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 миллиграммов.
Ранее эксперт фармакологического рынка Николай Беспалов рассказал, что стоимость препарата от коронавируса обоснована высоким спросом во всем мире.
Он усомнился, что лекарство будет стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении. Также эксперт выразил свою обеспокоенность тем, что препарат будет свободно продаваться в аптеках. По его мнению, пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать.
Гендиректор фармакологической компании Андрей Младенцев уведомил, что в настоящее время для уменьшения стоимости лекарства пока нет необходимых факторов.
Названы цены лекарств против коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: