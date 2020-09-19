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Общество

12:14

Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от коронавируса

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Эксперт фармакологического рынка Николай Беспалов рассказал, что стоимость на препарат от коронавируса "Арепливир" в 12 320 рублей обоснована высоким спросом во всем мире. Об этом сообщает РИА Новости.

"И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении", – сказал эксперт, выразив свою обеспокоенность тем, что препарат будет свободно продаваться в аптеках.

"Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать", – отметил Беспалов.

При этом доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что стоимость лекарства не важна, пока не доказана его эффективность.

"Самое важное – эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого", – подчеркнул Альтштейн.

Гендиректор фармакологической компании Андрей Младенцев уведомил, что в настоящее время для уменьшения стоимости лекарства пока нет необходимых факторов.

"Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — объяснил Младенцев.

Купить препараты от COVID-19 "Коронавир" и "Арепливир" скоро можно будет в аптеках. Оба производятся в России и являются по сути одним и тем же. Разница только в названиях.

Названы цены лекарств против коронавируса

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