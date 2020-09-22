В ВОЗ дали высокую оценку Центру телемедицины в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что эксперты высоко оценили работающий в Москве Центр телемедицины. Об этом сообщает ТАСС.

"Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил меня посмотреть на этот Центр телемедицины. И должен сказать, что нахожусь от него под большим впечатлением и ничего подобного в жизни не видел. Тут человек находится в центре всего, а технологии и прочее окружают его. А это очень важно, чтобы было доверие между врачом и пациентом", – заявил представитель ВОЗ.

Клюге поблагодарил главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна за работу в борьбе против коронавируса и за то, что городские власти обеспечили безопасность жителей.

Начальник московского ведомства, в свою очередь, отметил соблюдение в РФ клинических рекомендаций и протоколов, которые издает Всемирная организация здравоохранения.

"Все клинические рекомендации и федеральные протоколы, и алгоритмы, а также принципы ведения коронавирусных пациентов в Москве в значительной степени согласуются с тем, что публикует и рекомендует ВОЗ. Кроме того, мы регулярно смотрим за этими публикациями, и информация об инновациях и международном опыте также является крайне важной для нас", – заявил Хрипун.

Он подчеркнул, что благодарен коллегам из ВОЗ за изучение столичного опыта и что при необходимости Москва готова поделиться наработками с другими городами и странами.

Консультации по лечению коронавируса через Центр телемедицины начали распространять с 17 марта. Сначала система работала в тестовом режиме, после чего ее запустили полноценно.

Врачи здесь работают посменно два дня через два. Они осматривают больных по видеосвязи или общаются по телефону. В работе специалисты имеют доступ к медициной карте обратившихся и иным документам.

В июне 2020 года стало известно, что москвичи получили доступ к новым данным электронной медкарты. Цифровой документ теперь будет содержать снимки и результаты ПЭТ/КТ-исследований.

