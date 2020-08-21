Более 12 тыс врачей рентген-кабинетов и УЗИ обучились в Центре диагностики и телемедицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 12 тысяч сотрудников рентген-кабинетов и УЗИ прошли обучение в Центре диагностики и телемедицины с 2017 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С 2017 года курсы повышения квалификации в Центре диагностики и телемедицины прошли более 12 тысяч рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики и рентгенолаборантов со всей страны", – говорится в сообщении.
Отмечается, что занятия, которые проводят практикующие специалисты, включают в себя теоретическую и практическую части, а также итоговое тестирование.
"Это дает врачам возможность грамотно выстраивать свою работу, собирать более точные данные и оперативно делать описание исследований. Рентгенолаборанты также осваивают технологию проведения диагностических исследований", – говорится в материале.
Прошедшим обучение выдают удостоверение установленного образца и баллы НМО.
Ранее сообщалось, что отделения лучевой диагностики городских поликлиник начали использовать голосовой ввод для создания заключений. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что эта технология облегчает и ускоряет заполнение документов, так как рентгенологам больше не надо вносить информацию вручную.
Чтобы повысить качество распознавания речи, центр диагностики и телемедицины передал в центр речевых технологий 2,6 миллиона обезличенных протоколов рентгенологических исследований.
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