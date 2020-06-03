Красноярские ученые предложили использовать ИИ для анализа КТ-снимков

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Ученые из Красноярска предлагают использовать искусственный интеллект и компьютерное зрение для диагностики поражений, вызванных коронавирусом, по снимкам рентгенограмм и компьютерной томографии грудной клетки. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

Важной частью работы стала компьютерная технология обработки изображений – радиомика. На основе этой технологии выполняется текстурный (геометрический) анализ медицинских снимков с применением разработанной авторами методики спектральной декомпозиции. В ее результате изображения преобразуются и становятся более контрастными, благодаря чему можно четко визуализировать изменения в легких.

Общая цель исследования – оперативно диагностировать поражения, связанные с COVID-19, и дифференцировать их виды для оценки тяжести состояния пациента. Сейчас специалисты создают инструментарий, помогающий по совокупности маркеров на снимках выявить специфику изменений в ткани легких и дать прогноз по здоровью больного.

Британские и немецкие ученые ранее выявили 27 потенциальных биомаркеров, которые могут использовать для предсказания тяжести течения COVID-19. По их мнению, исследование внесет вклад в разработку простых тестов, которые можно будет применять для обнаружения одного или нескольких биомаркеров, чтобы предсказать течение COVID-19.

В Роспотребнадзоре заявили, что тяжесть течения COVID-19 зависит от генетики. В связи с этим людям с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" порекомендовали, помимо основных правил профилактики и лечения, правильно питаться. Рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белка, уточнили в ведомстве.