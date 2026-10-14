Онкологию выявили у Папы Римского Льва XIV

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Папе Римскому Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого, в которой находилась злокачественная опухоль. Диагноз "аденокарцинома легкого" подтвердило гистологическое исследование, проведенное во время операции, сообщила пресс-служба Святого престола.

Как рассказали врачи понтифика Луиджи Карбоне и Стефано Маргаритора, аденокарциному предполагали еще по результатам предоперационных исследований.

Папу Римского доставили в больницу имени Агостино Джемелли для проведения операции на легком 13 октября. Хирургическое вмешательство прошло успешно, специалисты использовали видеоассистированную технику.

До 20 октября в Ватикане отменены все запланированные мероприятия в папском графике. Однако апостольская поездка в Аргентину, Уругвай и Перу в начале ноября остается в силе.