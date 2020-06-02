В Гонконге заявили о случае "суперраспространения" COVID-19

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Специалисты из Гонконга изучают случай массового заражения COVID-19 жителей одного жилого комплекса. В случае если выяснится, что они заразились друг от друга, не контактируя между собой, то это станет первым случаем "суперраспространения" коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В материале говорится, что коронавирусная инфекция была выявлена у жителей в здании Luquan Building.

"Время от времени в Гонконге случаются спорадические случаи заболевания на местах", – рассказал правительственный эксперт-консультант и преподаватель кафедры дыхательной системы Сюй Шучан.

Он призвал выяснить обстоятельства распространения COVID-19 в здании.

Ранее китайские ученые опровергли версию происхождения COVID-19 на рынке в Ухане. В ходе исследования были изучены образцы животных, которые продавались в торговой точке. Все тесты образцов показали отрицательный результат на COVID-19, что, по мнению исследователей, доказывает, что они не были источником заражения покупателей.