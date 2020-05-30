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Общество

07:53

Китайские ученые опровергли версию происхождения COVID-19 на рынке в Ухане

общество за рубежом

Фото: EPA/TASS/DAVID CHANG

Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не является первоначальным источником коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет газета "Daily Mail" со ссылкой на мнение китайских ученых из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний.

Известно, что специалистами было проведено исследование, в ходе которого изучались продававшиеся на рынке в Ухане образцы животных. Все тесты образцов показали отрицательный результат на COVID-19. Из этого следует, что они не были источником заражения покупателей.

"Выходит, что рынок был одной из жертв заражения", – пояснил глава центра Гао Фу.

При этом ученые подтвердили версию о том, что вирус появился в организме летучих мышей. Предполагается, что он передался людям через "промежуточное животное". Точное место этого заражения установить пока не удалось.

По словам зоолога из Джорджтаунского университета Колина Карлсона, рынок морепродуктов в Ухане мог стать местом широкого распространения инфекции – один носитель заразил находящихся вокруг людей.

Ранее китайские ученые назвали вероятного промежуточного хозяина китайского коронавируса. Им стало животное панголин.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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