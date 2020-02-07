Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

15:55
Фото: ТАСС/Ivan Damanik/Zuma
Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин. Об этом сообщило китайское телевидение.
Ученые полагают, что геномная последовательность коронавируса, выделенного у панголинов, на 99% совпадает с коронавирусом заболевших людей. При этом специалисты отмечают, что животные могут быть не единственными промежуточными хозяевами.
Специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета утверждают, что их работа над вирусом позволит быстрее справиться со вспышкой заболевания. Они надеются найти других хозяев вируса, а пока ученые призывают людей не приближаться к дикими животным.
Ранее китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи. По мнению ученых, змеи продавались на ныне закрытом оптовом рынке морепродуктов в городе Ухань, который является очагом распространения болезни.
Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года.
Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, Кремль усилил меры предосторожности. В частности, начали проверять всех посетителей мероприятий. Появилась новая процедура – человек с тепловизором в руках замеряет температуру тела пришедшего.
Число смертей от нового коронавируса в Китае уже превысило 600 человек, количество инфицированных в этой стране дошло до 31 тысячи 161 человека. Из них 4 тысячи 821 человек находится в тяжелом состоянии.
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