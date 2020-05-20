В Ухане запретили запретили продавать и есть мясо диких животных

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Власти китайского Уханя запретили ловить, покупать и употреблять в пищу диких животных. Об этом сообщает РИА Новости.

"Запрет относится ко всем наземным животным, в том числе включенным в государственный перечень охраняемых животных, включенных в перечень животных, имеющих важную экономическую или научную ценность, животных, которые растут и размножаются в природных условиях, а также на диких животных, выращенных человеком", – говорится в сообщении.

Власти Уханя также ввели запрет на незаконную продажу животных на городских рынках, в магазинах и в интернете. Запрет будет действовать в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что жители китайского города Ухань выстроились в длинные очереди для прохождения теста на коронавирусную инфекцию. Для населения города власти организовали тестирование на COVID-19. Они собираются протестировать 11 миллионов жителей.

24 апреля сообщалось, что медики из города Ухань вылечили последнего пациента, у которого наблюдалось тяжелое протекание болезни, вызванной коронавирусом.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 316 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции.

