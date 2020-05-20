В Ухане запретили запретили продавать и есть мясо диких животных

16:37
Фото: depositphotos/derepente
Власти китайского Уханя запретили ловить, покупать и употреблять в пищу диких животных. Об этом сообщает РИА Новости.
"Запрет относится ко всем наземным животным, в том числе включенным в государственный перечень охраняемых животных, включенных в перечень животных, имеющих важную экономическую или научную ценность, животных, которые растут и размножаются в природных условиях, а также на диких животных, выращенных человеком", – говорится в сообщении.
Власти Уханя также ввели запрет на незаконную продажу животных на городских рынках, в магазинах и в интернете. Запрет будет действовать в течение пяти лет.
Ранее сообщалось, что жители китайского города Ухань выстроились в длинные очереди для прохождения теста на коронавирусную инфекцию. Для населения города власти организовали тестирование на COVID-19. Они собираются протестировать 11 миллионов жителей.
24 апреля сообщалось, что медики из города Ухань вылечили последнего пациента, у которого наблюдалось тяжелое протекание болезни, вызванной коронавирусом.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 316 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции.
Более 100 миллионов жителей Китая попали под новый режим ограничительных мер
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: