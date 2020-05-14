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Общество

20:39

Жители Уханя выстроились в огромные очереди за тестами на коронавирус

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Жители китайского города Ухань выстроились в длинные очереди для прохождения теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Reuters.

Жители города могут пройти тестирование на COVID-19, организованное государством. На первом этапе проверку прошли около 10 тысяч человек. Всего местные власти собираются протестировать 11 миллионов жителей.

Ранее сообщалось, что в столице Китая с начала июня начнут работу школы и детские сады. С 1 июня частично возобновят занятия образовательные учреждения для учеников начальных и средних классов. Полноценную работу школы и детские сады начнут 8 июня.

24 апреля стало известно, что медики из города Ухань вылечили последнего пациента, у которого наблюдалось тяжелое протекание болезни, вызванной коронавирусом.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,1 миллиона случаев коронавируса, более 287 тысяч человек скончалось. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.

В школах Китая появились парты с экранами против COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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