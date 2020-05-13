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Общество

13 мая, 20:27

В Китае в начале июня начнут открывать школы и детские сады

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Официальный представитель комитета образования Пекина Ли И сообщил, что в столице Китая с начала июня начнут работу школы и детские сады, передает РИА Новости.

Он отметил, что с 1 июня частично возобновят занятия образовательные учреждения для учеников начальных и средних классов. Полноценную работу школы и детские сады начнут 8 июня.

Ли И также сообщил, что с 6 июня представители выпускных классов смогут вернуться к занятиям. Решение они смогут принять добровольно и при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее в китайских школах появились парты с защитными экранами от коронавируса. Кроме того, в некоторых образовательных учреждениях Поднебесной организовали обеспечение учеников личными экранами-масками.

24 апреля стало известно, что медики из города Ухань вылечили последнего пациента, у которого наблюдалось тяжелое протекание болезни, вызванной коронавирусом. По состоянию на 28 апреля в китайских больницах осталось менее тысячи зараженных COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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