Более 100 миллионов жителей Китая попали под новый карантин – СМИ

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Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов жителей Китая, передает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство сообщает, что власти ввели жесткие карантинные меры в провинции Цзилинь. Там остановлено автобусное и железнодорожное сообщение, не работают образовательные учреждения, жителям предписано не покидать свои квартиры.

"Эти жесткие ограничения встревожили множество местных жителей, которые считали, что худшая часть эпидемии в стране осталась позади", – говорится в материале.

По информации Bloomberg, власти ввели новые ограничения после выявленных новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что жители китайского города Ухань выстроились в длинные очереди для прохождения теста на коронавирусную инфекцию. Для населения города власти организовали тестирование на COVID-19. Они собираются протестировать 11 миллионов жителей.

24 апреля сообщалось, что медики из города Ухань вылечили последнего пациента, у которого наблюдалось тяжелое протекание болезни, вызванной коронавирусом.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,5 миллиона случаев коронавируса, свыше 307 тысяч человек скончалось. В РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

