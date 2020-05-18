Китай выделит два млрд долларов пострадавшим от COVID-19 странам

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Китай в ближайшие два года выделит два миллиарда долларов для оказания помощи странам, пострадавшим от коронавируса, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он уточнил, что в первую очередь поддержка будет оказана развивающимся государствам.

"С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит два миллиарда долларов для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах", – цитирует его РИА Новости.

24 апреля стало известно, что медики из города Ухань вылечили последнего пациента, у которого наблюдалось тяжелое протекание болезни, вызванной коронавирусом. По состоянию на 28 апреля в китайских больницах осталось менее тысячи зараженных COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончалось.

