Биолог перечислила системы организма, подлежащие первоочередной проверке после COVID-19

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Стало известно, какие системы организма нужно проверять в первую очередь после перенесенного коронавируса. Об этом в интервью РИА Новости рассказала профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
По мнению биолога, переболевшим COVID-19 нужно обязательно проверить три основные системы в организме – легкие, почки и мозг.
"С легкими надо идти к пульмонологу. Необходимо также проверить почки. Их состояние покажет очень распространенный анализ – биохимия крови", – сказала Баранова.
По ее словам, ученые пришли к выводу, что коронавирус оказывает влияние на функционирование почек. Среди прочих показателей в результатах исследования органов стоит обратить внимание на скорость клубочковой фильтрации.
"Третья система – это мозг, функционирование центральной и периферической нервной системы", – отметила биолог.
Специалист подчеркнула, что COVID-19 способен провоцировать нейровоспаления. Так, у переболевших коронавирусом людей может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации. Кроме того, не исключено появление головных болей.
"Помочь разобраться с этим может невропатолог", – подытожила Баранова.
Ранее врач рассказала о влиянии коронавируса на зрение. Специалист предположила, что COVID-19 может поражать сетчатку глаза.
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