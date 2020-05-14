Врач рассказала о риске заражения коронавирусом в перчатках

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Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что, находясь на улице даже в перчатках, не следует трогать лицо, поскольку коронавирус может оставаться на ткани и другой поверхности изделия.

"Если вы носите перчатки, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза. И их нельзя носить долгое время", – цитирует врача Пятый канал.

Кожевникова рекомендовала выбрасывать резиновые перчатки по возвращении домой, а тканевые стирать с мылом и гладить. Также она напомнила, что главной мерой профилактики коронавируса является минимизация контакта с окружающими.

Ранее сообщалось, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.