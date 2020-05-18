Ученые рассказали об опасности передачи короновируса во время разговора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Громкая речь так же способствует распространению коронавируса, как кашель или чиханье, выяснили ученые. Исследование на эту тему появилось в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты из Национальных институтов здравоохранения США проанализировали выработку микрокапель, содержащих вирусы, во время разговора с помощью высокоточного лазера. За минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырываются в окружающую среду и затем могут оставаться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут. При этом ученые отметили, что получили среднее значение: многие пациенты с COVID-19 более заразны.
Эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании тоже отмечали, что новая коронавирусная инфекция может сохраняться в воздухе после разговора. Минутное общение может привести к образованию не менее тысячи речевых капель с частицами COVID-19. Капли с вирусом могут оставаться в воздухе более 8 минут после разговора, уточнили исследователи.
Ранее россиян предупредили о высоком риске передачи коронавирусной инфекции через упаковки с чипсами и орехами, до которых дотрагивались другие люди. В связи с этим в министерстве рекомендовали воздерживаться от прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах.
Специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса утверждают, что коронавирус может передаваться через слезную жидкость. Оказалось, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 – фермент, помогающий проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: