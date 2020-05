Ученые рассказали об опасности передачи короновируса во время разговора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Громкая речь так же способствует распространению коронавируса, как кашель или чиханье, выяснили ученые. Исследование на эту тему появилось в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты из Национальных институтов здравоохранения США проанализировали выработку микрокапель, содержащих вирусы, во время разговора с помощью высокоточного лазера. За минуту громкого разговора около тысячи содержащих вирусы капель вырываются в окружающую среду и затем могут оставаться в воздухе более восьми, а иногда и 14 минут. При этом ученые отметили, что получили среднее значение: многие пациенты с COVID-19 более заразны.

Эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании тоже отмечали, что новая коронавирусная инфекция может сохраняться в воздухе после разговора. Минутное общение может привести к образованию не менее тысячи речевых капель с частицами COVID-19. Капли с вирусом могут оставаться в воздухе более 8 минут после разговора, уточнили исследователи.

Ранее россиян предупредили о высоком риске передачи коронавирусной инфекции через упаковки с чипсами и орехами, до которых дотрагивались другие люди. В связи с этим в министерстве рекомендовали воздерживаться от прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах.

Специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса утверждают, что коронавирус может передаваться через слезную жидкость. Оказалось, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 – фермент, помогающий проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.