Россиян предупредили о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы

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В МЧС рассказали о высоком риске передачи коронавирусной инфекции через чипсы и орешки, передает РИА Новости.

Специалисты ведомства объяснили, что инфекция может передаться через упаковки, до которых дотрагивались другие люди, а также при использовании общей посуды для еды.

"Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)", – говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

Спасатели напоминают, что любые вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым. В связи с этим в МЧС рекомендовали по возможности воздерживаться от прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах.

Ранее ученые рассказали о новом способе передачи коронавируса через слезную жидкость. Оказалось, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 – фермент, который помогает проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.

Также эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании заявили, что новая коронавирусная инфекция может сохраняться в воздухе после разговора. Минутное общение может привести к образованию не менее тысячи речевых капель с частицами COVID-19. Согласно заявлениям ученых, капли с вирусом могут оставаться в воздухе более 8 минут после разговора.