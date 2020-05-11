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Наука

17:33

Ученые рассказали о новом способе передачи коронавируса

наука

depositphotos/IgorTishenko

Коронавирус может передаваться через слезную жидкость. Исследования специалистов Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса опубликованы на портале MedRxiv.

Оказалось, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 – фермент, который помогает проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.

Это означает, что клетки глазной поверхности не только подвержены заражению SARS-CoV-2, но и могут служить "резервуаром" для вируса.

Ранее ученые из Польши совместно с медиками и эпидемиологами разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией. В программе учитывается возраст, пол человека и данные об основных типах хронических заболеваний.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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