Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ученые из Польши совместно с медиками и эпидемиологами разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией.

По словам представителя Поморского научно-технологического парка Магдолены Малара-Щвитоньской, в программе учитывается возраст, пол человека и данные об основных типах хронических заболеваний – сердечно-сосудистых, повышенном кровяном давлении, сахарном диабете и онкологии.

Поясняется, что риск смерти от коронавируса зависит от образа жизни пациентов и состояния их здоровья.

"Смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом COVID-19", – приводит РИА Новости слова специалистов.

Так, калькулятор показывает, что риск летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией 30-летнего мужчины без хронических заболеваний составляет 0,03%, для женщины – 0,02%.

При этом вероятность смерти 80-летнего мужчины, страдающего сахарным диабетом и онкологией, составляет 25,86%, женщины того же возраста и с теми же заболеваниями – 14,03%.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев коронавирусной инфекции. За сутки умерли 94 человек, большинство из них в Москве – 56. За весь период скончались 2 009 человек. Выздоровели за сутки 5 495 пациентов. Всего же выписали уже 39 801 человека.

На сегодняшний день в РФ провели уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки в стране выполнили около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.