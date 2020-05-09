Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Заражение коронавирусом при купании в море, а также посещении бассейнов является маловероятным. Об этом сообщил Высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC).
Ученые заявили, что присутствующая в морской воде соль в совокупности с эффектом разбавления и ультрафиолетом, вероятно, способствует деактивации вируса.
При этом в бассейнах активно используются дезинфицирующие средства, чего также должно быть достаточно для его деактивации.
Кроме того исследователи указали, что высокая температура, поддерживаемая в саунах и паровых банях, тоже губительна для вируса, сообщает "Вечерняя Москва".
В то же время вирусологи полагают, что в пресноводных и необработанных водоемах выживаемость вируса будет выше, в связи с чем необходимо принимать меры предосторожности.
В Роспотребнадзоре ранее заявили, что коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончалось. В России выявлено 187 859 случаев COVID-19, вылечились 26 608, скончались 1 723.
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