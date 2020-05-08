В Роспотребнадзоре опровергли возможность передачи коронавируса через вентиляцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах, сообщает "Газета.ру".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что при температуре выше +30 градусов коронавирус становится безопасным, так как теряет свою инфекционную активность. При +70 градусах коронавирус дезактивируется полностью.

Ранее ученые заявили, что главной причиной повсеместного распространения коронавируса являются путешествия. Эксперты считают, что распространение COVID-19 значительно сократится, если на борту самолетов будет должным образом проводиться контроль.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончалось. В России выявлено 187 859 случаев COVID-19, вылечились 26 608, скончались 1 723.