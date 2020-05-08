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Москва 24

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Наука

12:06

Названа основная причина распространения коронавируса

наука медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главной причиной повсеместного распространения коронавируса являются путешествия. К такому выводу пришли ученые, проанализировав ряд социально-экономических факторов, сообщает News.ru.

Эксперты заявляют, что страны, сразу запретившие авиасообщение, добились большего успеха в борьбе с пандемией, чем те, кто пошел на эти меры позднее.

Кроме того, они считают, что распространение COVID-19 значительно сократится, если на борту самолетов будет должным образом проводится контроль.

Ранее психолог Арина Липкина рассказала, что после снятия режима самоизоляции люди пересмотрят свое отношение к семейным ценностям и будут внимательнее относиться к своим родственникам.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончалось. В России выявлено 187 859 случаев COVID-19, вылечились 26 608, скончались 1 723.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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