Психолог рассказала, как изменится социальное поведение россиян из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог Арина Липкина считает, что после выхода из режима самоизоляции привычные способы отдыха и увлечения постепенно вернутся, но в измененном виде. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По словам Липкиной, большинство людей на самоизоляции ощущают дискомфорт и раздражение, что вызывает стрессовое состояние. Она отметила, что после снятия всех ограничений не следует сразу пытаться устроить себе праздник, а нужно подумать о поэтапном выходе.

"Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее – не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно", – объяснила Липкина.

При этом она не исключила, что социальное поведение россиян измениться: семьи будут стараться держаться вместе. Она объяснила такое поведение тем, что за время самоизоляции люди стали воспринимать понятие "плечо к плечу" как что-то намного более ценное.

"В большей степени будет превалировать не одиночный, не разделенный досуг, то есть дети отдельно, взрослые отдельно, муж и жена отдельно, все родственники отдельно, а что-то групповое, семейное. Такой отдых даже вне дома станет более актуальным", – полагает Липкина.

Ранее спортивный психолог Ольга Тиунова заявила, что готовиться к будущему выходу из режима самоизоляции следует заранее, чтобы возвращение к прежнему образу жизни не превратилось в дополнительное испытание для нервной системы.

Специалист пояснила, что режим самоизоляции не должен спутать сознание, поэтому она рекомендовала уже сейчас составить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные списки дел. Она добавила, что пусть они и будут пока примерными, зато такой способ поможет сосредоточиться на рабочем процессе.

Она подчеркнула, что, пока есть время, также нужно постараться вернуться к своему прежнему графику сна: ложиться и вставать в то время, которое было до режима самоизоляции. А после пробуждения, по ее словам, нужно позаботиться о смене домашней одежды на более формальную.

