Психолог рассказала, как подготовить себя к выходу из самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спортивный психолог Ольга Тиунова заявила, что готовиться к будущему выходу из режима самоизоляции следует заранее, чтобы возвращение к прежнему образу жизни не превратилось в дополнительное испытание для нервной системы. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.
Специалист пояснила, что режим самоизоляции не должен спутать сознание, поэтому она рекомендовала уже сейчас составить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные списки дел. Она добавила, что пусть они и будут пока примерными, зато такой способ поможет сосредоточиться на рабочем процессе.
"Нельзя забывать, что самоизоляция и условия карантина – это, конечно, стресс, многое в нашей жизни усложнилось, появились новые заботы и тревоги. Тем не менее мы легко путаем это время с режимом отдыха, который у нас "включается" совершенно естественным образом", – пояснила Тиунова.
Она подчеркнула, что, пока есть время, также нужно постараться вернуться к своему прежнему графику сна: ложиться и вставать в то время, которое было до режима самоизоляции. А после пробуждения, по ее словам, нужно позаботиться о смене домашней одежды на более формальную.
По ее словам, сейчас не менее важно также научиться не ругать себя за упущенные возможности и неправильно потраченное время. Тиунова подчеркнула, что сейчас не лучшее время для любых категоричных решений.
Ранее тренер-эксперт в области подбора персонала Ася Городецкая рассказала, как не дать себе расслабиться, работая из дома. Она рекомендовала в первую очередь не забывать про организацию рабочего процесса.
По ее мнению, необходимо сымитировать рабочую обстановку, привести в порядок свое место и ни в коем случае не садиться работать в пижаме. Следующим этапом должно стать четко прописанное расписание на день, которого работник обязан придерживаться.
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