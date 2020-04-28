Психолог дала рекомендации по работе на "удаленке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог Московской службы психологической помощи Ольга Шевченко рекомендовала сотрудникам, работающим из дома, придерживаться графика и периодически расслабляться для сохранения психического здоровья. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Соблюдайте временные границы. Выполняйте работу в определенном месте и по запланированному графику. Постарайтесь найти территорию в квартире, где вам не будут мешать. Отключайте чат с коллегами или клиентами в период завершения работы или выходных", – отметила Шевченко.

Психолог также посоветовала больше хвалить себя за выполненную работу и не забывать делать перерыв на отдых. По ее словам, крайне важно во время отдыха отвлечься и оставить все дела на потом.

"Не забывайте устраивать перерывы на отдых. Не делайте ничего в это время. Вашей психике нужны силы для переработки и осмысления новых условий труда", – добавила Шевченко.

Она подчеркнула, что в условиях самоизоляции работа может замедляться и положенные сроки выполнения дел могут откладываться на более поздние. По ее словам, такая практика является абсолютно нормальной.

"Позвольте себе выполнять что-то не за сутки, а за двое, не за неделю, а за три недели. Спрашивайте себя: "Это дело действительно срочное?", – добавила эксперт.

Она также рекомендовала отдыхать от телефонов и посвящать свободное время предметам и вещам из реального мира. К примеру, можно уделить внимание прочтению книг и музыке, добавила Шевченко.

Ранее тренер-эксперт в области подбора персонала Ася Городецкая рассказала, как не дать себе расслабиться, работая из дома. Она рекомендовала в первую очередь не забывать про организацию рабочего процесса.

По ее мнению, необходимо сымитировать рабочую обстановку, привести в порядок свое место и ни в коем случае не садиться работать в пижаме. Следующим этапом должно стать четко прописанное расписание на день, которого работник обязан придерживаться.

