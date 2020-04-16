Эксперт рассказала, как не расслабляться на "удаленке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тренер-эксперт в области подбора персонала Ася Городецкая в беседе с Москвой 24 рассказала, как не дать себе расслабиться, работая из дома.

Городецкая рекомендует в первую очередь не забывать про организацию рабочего процесса. По ее мнению, необходимо сымитировать рабочую обстановку, привести в порядок свое место и ни в коем случае не садиться работать в пижаме. Следующим этапом должно стать четко прописанное расписание на день, которого работник обязан придерживаться.

"Банальные вещи, но они все равно настраивают на рабочий лад. Это все нам нужно, чтобы быть четче. Нас очень расслабляет наше окружение. Бытие определяет сознание, и если мы это бытие неправильным образом организовали, то мы сразу начинаем спотыкаться об отвлекающие моменты", – считает эксперт.

Городецкая также отметила важность регистрации проделанной работы. Она советует ежедневно в конце рабочего дня направлять своему начальству отчет о выполненных задачах, даже если это не было оговорено заранее. Она считает, что это будет не только отмечено руководством, но и поможет самому работнику вести учет своей деятельности.

Эксперт подчеркнула необходимость разделения рабочего процесса и частной жизни, так как это непосредственно влияет на настрой и психологическое состояние.

"Они смешиваются, и выходит, что ничего качественно не получается. Отсюда и комплекс вины, и стресс, и беспокойство о том, что я неэффективен, меня уволят", – заявила Городецкая.



Ася Городецкая тренер-эксперт в области подбора персонала Дисциплина! Кто сказал, что будет легко? Тут каких-то волшебных палочек не бывает. Занимаемся собой, демонстрируем лидерские качества. Даем себе установку, что если я действительно хочу пережить этот период, то для этого надо действовать.



Последним, но не менее важным аспектом, по мнению эксперта, является личная мотивация.

"Это работа со своей мотивацией. Необходимо обозначить приоритетные для себя вещи. Вспомнить, зачем мне нужно сейчас эффективно работать. У каждого это личные вещи, личные мотиваторы. Кто-то работает для покупки машины. Посмотрите на своих детей, вспомните, что именно для того, чтобы их обеспечивать, вы устраивались на работу", – советует Городецкая.

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