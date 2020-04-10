Психолог рассказал, как пережить пик эмоциональной усталости от самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Практикующий психолог Роман Таланов рассказал Москве 24 о том, когда может наступить пик эмоциональной усталости у россиян, которые сейчас находятся в режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса, и как его пережить. По мнению эксперта, пик депрессии у некоторых самоизолированных может наступить примерно в середине апреля.

"Люди будут чувствовать эмоциональную раздражительность, усталость, эмоциональное выгорание от того, что все время находятся в помещении дома, вместе с семьей, может быть, с друзьями. Это будет влиять на то, что люди будут испытывать тяжелейший стресс от всего этого", – пояснил Таланов.

По его мнению, эмоциональное выгорание и стресс – это временное явление, а чтобы легче пережить этот период, психолог советует "не уходить в себя" и не обижать близких излишней эмоциональностью, а заниматься физическим трудом, спортом, творческим развитием.





Роман Таланов практикующий психолог Лучше рисовать, писать стихи, тексты, презентации, готовить новые рецепты разных блюд. Если выходить нельзя, то дышать свежим воздухом на балконе, больше общаться с родными. Говорить себе, что сейчас все испытывают трудности, но я с ними справлюсь.

Также Таланов советует составить для всей семьи график походов в магазин.

"Походы в магазин позволят человеку остаться с самим собой, совершить полезные покупки для себя и своих родных. Полезно ходить за лекарствами в аптеку для близких, для соседей. Пожилым людям, у которых психика более восприимчивая к информации о коронавирусе, которые остались одни в квартире и не выходят на улицу, – таким людям нужно читать художественные книги, разгадывать кроссворды", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Роман Таланов практикующий психолог Если совсем плохо, то можно позвонить на бесплатную линию Московской психологической помощи и таким образом себя эмоционально разгрузить.

Кроме того, Таланов советует, находясь дома, заняться полезными делами, чтобы время самоизоляции прошло незаметно. По его словам, по утрам всей семьей можно делать зарядку под музыку, затем совместно готовить завтрак. Полезно будет организовать уборку квартиры, перебрать какие-то старые вещи, переложить игрушки у детей, превратить это в игру.

"Совместная игра очень здорово помогает увлекать своих детей независимо от возраста, и это помогает справиться со стрессом", – заключил специалист.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как провести выходные на самоизоляции. По ее словам, в эти дни по возможности нужно полностью отказаться от удаленной работы, а также воздержаться от выполнения уроков с детьми.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России составляет 11 тысяч 917 человек в 82 регионах страны. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каких-либо сроков, связанных с окончанием пандемии коронавируса, на данный момент нет. По ее словам, поведение вируса и ситуацию вокруг него не спрогнозирует ни одна страна в мире.

Анатолий Федотов, Наталья Чепрукова