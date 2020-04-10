Попова заявила, что четких прогнозов по окончанию пандемии коронавируса нет

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что каких-либо сроков, связанных с окончанием пандемии коронавируса, сейчас нет.

Приблизительные даты никто не сможет назвать, цитирует ТАСС главного государственного санитарного врача России.

"Сегодня, безусловно, мы живем в новой реальности. Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире", – сказала Попова во время заседания межправительственного совета ЕАЭС, проводимого в режиме видеоконференции.

Она обратила внимание, что поведение вируса и ситуацию вокруг него не спрогнозирует ни одна страна в мире.

При этом Попова напомнила, что экономика РФ не должна останавливаться. Для этого приняты решения о работе системообразующих предприятий.

Продолжается разработка комплексного плана по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, отметила глава Роспотребнадзора.

Президент РФ Владимир Путин до этого подписал указ об объявлении в России с 30 марта по 3 апреля нерабочей недели с сохранением за работниками зарплат. Затем режим нерабочих дней продлили до 30 апреля.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор передаст странам ЕАЭС тесты для выявления COVID-19.