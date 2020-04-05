Назван срок утверждения списка системообразующих предприятий РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стало известно, когда в России утвердят список системообразующих предприятий страны. В настоящее время работа по его составлению продолжается, в ней принимают участие власти регионов, передает РИА Новости.

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова заявили, что окончательный список будет утвержден 10 апреля.

"Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу", – сообщили там.

Отмечается, что выбор будет сделан исходя из предложений профильных министерств, оборота предприятий и численности сотрудников на них.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что предприятия, попавшие в данный список, получат право учета расходов на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при налогообложении прибыли.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что столичные власти делают все, чтобы не разрушить экономику в условиях коронавируса.