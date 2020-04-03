Собянин рассказал о поддержке бизнеса и граждан, пострадавших от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин рассказал, что столичные власти планируют поддерживать бизнес и граждан, которые попали в сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Он подчеркнул, что в городе сделали выплаты по безработице, которые превышают стандартные. Мэр подчеркнул, что финансовую поддержку оказывают тем, кто в настоящий момент не получает зарплату.

Кроме того, Собянин отметил, что выплаты положены тем, кто находится на больничном. Он рассказал, что в Москве данная категория граждан весьма многочисленна.

"Все граждане старше 65 лет, работающие, получают больничные листы <...> А также граждане, которые подверглись самоизоляции, те, которые приехали из-за границы, – они тоже находятся на больничном, значительная их часть, те, которые захотели", – заявил мэр в эфире Первого канала.

Также он рассказал, что поддержка в случае необходимости может быть увеличена. Собянин отметил, что в настоящий момент финансовая нагрузка, связанная с помощью москвичам, распределена между работодателями, городским бюджетом и Фондом социального страхования.

Ранее мэр Москвы отметил, что столичные власти предпринимают необходимые шаги для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Касаясь вопроса введения в городе жесткого пропускного режима, Собянин отметил, что в настоящий момент не видит в этом необходимости.

Он также отметил, что в Москве не будут пока создавать пропускной режим.

Кроме того, Собянин рассказал, что две трети москвичей в настоящий момент соблюдают режим самоизоляции. Мэр отметил, что в Москве существует правильный баланс, который власти планируют поддерживать.

В настоящий момент в столице действует режим самоизоляции. Собянин продлил его до 1 мая после того, как президент России Владимир Путин в своем телеобращении рассказал о продлении "длинных" выходных до конца апреля.

Кроме того, глава города подписал закон о введении системы штрафов за нарушение карантина в городе. Гражданин, уличенный в совершении проступка, должен будет заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.