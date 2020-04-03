Собянин пока не видит необходимости вводить в Москве жесткий пропускной режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что пока не видит необходимости во введении в Москве жесткого пропускного режима. Об этом заявил мэр Москвы в эфире Первого канала.

"У нас были планы ввести жесткий пропускной режим, судя по тому, как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решило расслабиться. Но ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно и выполняют все рекомендации", – заявил Собянин.

Мэр добавил, что две трети жителей Москвы соблюдают режим самоизоляции. Он отметил, что сложившаяся ситуация является сейчас приемлемой. Такой баланс и планируют поддерживать власти Москвы, подчеркнул мэр.

29 марта Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех граждан города. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

По распоряжению Владимира Путина, все ограничения будут действовать до конца апреля. Также глава государства продлил нерабочую неделю по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. При этом президент РФ добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

В России к настоящему моменту зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.

